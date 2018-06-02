Клімкін закликав тиснути на Росію для звільнення політв'язнів

Глава МЗС України Павло Клімкін звернувся до закордонних колег з проханням тиснути на Росію задля звільнення ув'язнених з політичних мотивів осіб.Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав своїх колег в інших державах вимагати від Росії звільнення українських політв'язнів. Про це Клімкін написав у суботу, 2 червня, у мікроблозі Twitter.

"Направив листа колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію і вимагали звільнення всіх", - повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства. Він зазначив, що вважає критично важливим звільнення російською владою кримського активіста Володимира Балуха, режисера Олега Сенцова, а також активіста Олександра Кольченка.

У зверненні Клімкін закликав міжнародних партнерів консолідувати міжнародну відповідь на дії Росії, у тому числі посиленням санкцій.

Раніше МЗС України повідомляло про вимогу до Росії допустити українського консула до засудженого в РФ кримчанина Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова. Утім, у зустрічі консула з Кольченком було відмовлено.

Нагадаємо, 1 і 2 червня в багатьох країнах світу відбулися акції за звільнення Олега Сенцова та інших ув'язнених у Росії українських громадян.

Раніше захист Сенцова заявляв, що український режисер має намір голодувати до своєї смерті або до звільнення 64 політв'язнів.