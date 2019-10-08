"Дві великі різниці!" Клімкін висунув різкий ультиматум для миру з Росією

Мінські домовленості – це стартова точка, в результаті якої у Росії є два шляхи – передати Україні повний контроль або штовхати її федералізацію.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін За його словами, Мінськ – не варіант розвитку подій.

"Мінськ – це стартова точка, а не варіант розвитку подій: Росія АБО передає ПОВНИЙ контроль нам і міжнародній спільноті, АБО залишається і штовхає федералізацію України. Як кажуть в Одесі, дві великі різниці!" – зазначив він.

Павло Клімкін NewsOne

Також ексміністр додав, що червоні лінії у сфері безпеки – це повне відведення російського важкого озброєння, повне роззброєння, враховуючи легку зброю, повний наш і/або міжнародний контроль над окупованою територією і кордоном, а також новостворені підрозділи з тих, хто не воював проти України.

1/1 Післямова вчорашньої Дискусії на Свободі слова: Мінськ це стартова точка, а не варіант розвитку подій: Росія АБО передает ПОВНИЙ контроль нам и міжнародному співтоваріству АБО залішається и штовхає федералізацію України. Як кажуть в Одесі, две великих різниці! - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 жовтня 2019 р

1/2 Червоні Лінії в сфері безпеки: ПОВНЕ Виведення російської важкої оружия, ПОВНЕ роззброєння, включаючі легку зброю, ПОВНИЙ НАШ та / або МІЖНАРОДНИЙ контроль над окупованою теріторією та кордоном, НОВОСТВОРЕНІ підрозділі безпеки з нас та тих, хто НЕ воювали проти України - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 жовтня 2019 р

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