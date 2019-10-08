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8 жовтня • оновлено в 13:25
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"Дві великі різниці!" Клімкін висунув різкий ультиматум для миру з Росією

2.4т Читати матеріал російською

Мінські домовленості – це стартова точка, в результаті якої у Росії є два шляхи – передати Україні повний контроль або штовхати її федералізацію.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін За його словами, Мінськ – не варіант розвитку подій.

"Мінськ – це стартова точка, а не варіант розвитку подій: Росія АБО передає ПОВНИЙ контроль нам і міжнародній спільноті, АБО залишається і штовхає федералізацію України. Як кажуть в Одесі, дві великі різниці!" – зазначив він.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

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Також ексміністр додав, що червоні лінії у сфері безпеки – це повне відведення російського важкого озброєння, повне роззброєння, враховуючи легку зброю, повний наш і/або міжнародний контроль над окупованою територією і кордоном, а також новостворені підрозділи з тих, хто не воював проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Павло Клімкін
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
когда вы его уже депортируете на родину?
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,ладно боров петька вылезает периодически из выгребной ямы,когда накатит 0.7,но павлик-идиот все хочет очередной раз о себе напомнить..
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филипп филипыч
филипп филипыч
опять климкину россия что то должна. а пока он ждал чего то от россии тем временем погибло несколько тысяч украинцев. активисты не кажется ли вам тактика климкина слишком губительной для украинства?
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