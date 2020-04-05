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5 квітня • оновлено в 12:35
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Клімкін: війна на Донбасі не закінчиться, поки в Росії два Путіни

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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна не зможе нормалізувати відносини з країною-агресором Росією і закінчити війну, оскільки існує "два президенти РФ Путіни" – фізичний і колективний.

Водночас він переконаний, що президент Володимир Зеленський цього не розуміє і намагається домовитися про мир. Про це політик розповів в інтерв’ю з Яніною Соколовою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він реально сподівається, що можлива нормалізація відносин. І по-іншому бачить Росію, не як екзистенційного ворога… Але ж нині існує два Путіни: фізичний, який обнуляє терміни, перезавантажується, і колективний", – сказав Клімкін.

Війна на Донбасі скоро не закінчиться: Клімкін розповів про двох Путіних у Росії

За його словами, останній ще поділяється на два: перший – це російські еліти, а другий –самі росіяни, які, як і їхній лідер, сумують за СРСР.

"Він уособлює певного колективного народного Путіна – духовного правителя. І ця історія формується упродовж останніх 20 років", – пояснив Клімкін.

Крім цього, ексміністр закордонних справ вважає, що глава країни-агресора "хоче знищити Україну", тож про мир не може бути й мови.

"Поки ця Росія існує, у нас є ворог. Ми з ним можемо перебувати в стані війни, зокрема й гібридної. Але в стані класичного миру ми ніколи з ним не перебуватимемо. Тому що Путін хоче нас знищити, абсолютно щиро", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Клімкін говорив, що президент Росії Володимир Путін розраховує створити і очолити "новий СРСР", до якого, за його задумом, повинна увійти і Україна.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
війна
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Проблема то не в хубле. Сруский народ и есть хубло. Но есть момент в пара-шной истории - развенчание культа личности.
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