Клімкін відправив ноту щодо моряків: Зеленський придумав йому покарання

Президент України Володимир Зеленський задумал притягти до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який відправив офіційну ноту Росії, не погодивши її з главою держави.

Про це повідомляється на сайті глави держави. Відзначимо, Клімкін заявив, що йде в "політичну відпустку" після провалу голосування Ради за його звільнення.

Відповідне звернення від Зеленського надійшло прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"З огляду на, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне поставити питання про проведення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павло Клімкін, про результати якого проінформувати", – сказано в документі.

Зеленський і Клімкін

Як уточнив глава Офісу президента Андрій Богдан, таке рішення Зеленський ухвалив у зв'язку з тим, що МЗС не проінформував його про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня, що стосувалася звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з українського боку.

Він підкреслив, що згідно зі ст. 102,106 Конституції України, президент відповідає за міжнародний напрямок і визначає зовнішню політику України, а згідно з положенням про МЗС, міністр закордонних справ зобов'язаний доповідати главі держави про події на зразок ноти від РФ.

Андрій Богдан president.gov.ua

"Зараз деякі міністри, Верховна Рада ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України і наших громадян. Тому ми сьогодні будемо звертатися до парламенту щодо зміни кадрів і призначенням тих, кому довіряє президент, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству", – підсумував Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.У

У "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

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