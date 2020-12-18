Клімкін: в Росії є два "колективних Путіна", зараз чекати на покращення неможливо

Найближчим часом Україні не варто сподіватися на нормалізацію відносин з Росією. Адже, навіть зі зміною лідера країни-агресора, там все одно залишиться невирішеною проблема "колективних Путіних".

Таку думку в інтерв'ю для "Еспресо" озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На його думку, все ускладнюється тим, що ця тенденція простежується як в колі російських олігархічних класів, так і серед пересічного люду.

"Володимир Путін – це фігура, особистість, яка визначала розвиток Росії в останні 20 років. Але крім цієї особистості є ще й "колективний Путін". Я б навіть сказав, що є два "колективних Путіна". Один – це російська еліта, яка згуртувалася навколо Путіна і отримала від цього великі, в тому числі й економічні, дивіденди. Зараз ця еліта буде дивитись, на кого тепер орієнтуватися, тобто почнеться, а насправді вже почався і може прискоритися процес перезавантаження цього "колективного Путіна", якого ми умовно називаємо російською елітою", – пояснив дипломат.

Водночас, подібні настрої розвиваються й серед націоналістично налаштованого російського суспільства. Клімкін акцентував увагу, що йдеться про більшу частину населення країни-окупанта. Втім, серед молоді, зауважив він, доволі швидко наростає несприйняття путінської політики. Це поступово призводить до "кипіння" ситуації в багатьох регіонах РФ, але говорити про остаточні революційні зміни в цій країні все одно доволі рано.

"Через цих "колективних Путіних" сподіватися на те, що майбутнє Росії однозначно буде проукраїнським, що вона буде любити нашу свободу, наш шлях до Європейського союзу, до НАТО, до цивілізованого світу, ніхто з розумних людей не буде. Майбутнє Росії буде дуже складним. Вона лишатиметься дуже складним сусідом для України", – переконаний ексміністр.

Клімкін пояснив, що для Росії вже стала звичною шовіністична ідея про те, що Україна мусить або бути її частиною, або зникнути зовсім.

Колишній очільник МЗС припустив, що через одне покоління російське суспільство зможе змінитися, але закликав не спішити забувати про те, що сусідня з Україною країна – це складний ворог, якого не слід недооцінювати.

"Я зараз стверджую, що найближчими роками очікувати на фундаментальне покращення відносин з Росією неможливо. З цією Росією, де цей режим, незалежно від того, чи це Путін є особистістю, яка реально керує цим режимом, чи хтось інший. Це я вкотре попереджаю тих, хто каже: "А от зараз Путін піде, і все магічно, чудово, фантастично зміниться в один момент, і ми отримаємо нову, абсолютно дружню Росію, яка буде нас любити і поважати". Такого в найближчій перспективі не буде", – резюмував дипломат.

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