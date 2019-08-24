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Клімкін у шортах пробігся по Івано-Франківську: в мережі ажіотаж

1.6т Читати матеріал російською

У День Незалежності України 24 серпня міністр закордонних справ Павло Клімкін взяв участь у благодійній акції "Забіг у вишиванках" в Івано-Франківську.

Відповідними фото політик поділився на своїй сторінці у Facebook, привітавши співгромадян зі святом. Відзначимо, на знімках міністр зображений у футболці-вишиванці та шортах.

Клімкін написав, що на святкуванні отримав "фантастичний заряд позитиву і справжності".

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Павло Клімкін

Павло Клімкін

24 канал

"Незалежність – це не просто про позбавлення залежності від когось, це про гідність і свободу, а головне – розуміння, чого вони варті, і готовність платити будь-яку ціну, їх захищаючи", – зазначив він.

У коментарях до посту українці залишили безліч поздоровлень із Днем Незалежності.

"Ось такого, в шортах, ще не бачила Клімкіна", – зазначила одна з користувачок мережі.

Клімкін у шортах пробігся по Івано-Франківську: в мережі ажіотаж

facebook.com/pavloklimkin.ua

Клімкін у шортах пробігся по Івано-Франківську: в мережі ажіотаж

facebook.com/pavloklimkin.ua

Клімкін у шортах пробігся по Івано-Франківську: в мережі ажіотаж

facebook.com/pavloklimkin.ua

Клімкін у шортах пробігся по Івано-Франківську: в мережі ажіотаж
Клімкін у шортах пробігся по Івано-Франківську: в мережі ажіотаж
Клімкін у шортах пробігся по Івано-Франківську: в мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, світлина п'ятьох президентів України, які сфотографувалися в День Незалежності в центрі Києва, вразила мережу.

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Тема
День Незалежності
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
фотографии політика
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