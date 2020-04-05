Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що фактично президентом України в плані найбільшого ухвалення рішень, без сумніву, є нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Навіть незважаючи на думки громадян про те, що в деяких питаннях він нібито не розбирається. Про це політик розповів в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Рішення точно його. Хто і як йому радить, яку інформацію дає – це інше питання. Але рішення врешті-решт ухвалює президент", – зазначив Клімкін.

Клімкін і Зеленський

Він підкреслив, що так написано в Конституції України, і так він це бачить із точки зору того, що говорить нинішній український лідер. Водночас, за його словами, більшість українських медіа "транслюють лише уявлення" президента Зеленського.

"Чи є його уявлення адекватними – це насправді інше питання, а втім, президент – Зеленський", – додав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У цьому ж інтерв’ю ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна не зможе нормалізувати відносини з країною-агресором Росією і закінчити війну, оскільки існує "два президенти РФ Путіни" – фізичний і колективний.

Також він назвав наступну після Донбасу ціль Путіна в Україні.

Окрім цього, Клімкін висловив переконання, що лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук хоче "перезавантажити" Україну за своєю логікою і отримати особливу роль, на що і сподівається його кум, президент Росії Володимир Путін.

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