Головна Новини
6 квітня • оновлено в 02:50
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Клімкін сказав, хто де-факто є президентом України. Відео

1.6т
Читати матеріал російською

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що фактично президентом України в плані найбільшого ухвалення рішень, без сумніву, є нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Навіть незважаючи на думки громадян про те, що в деяких питаннях він нібито не розбирається. Про це політик розповів в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Рішення точно його. Хто і як йому радить, яку інформацію дає – це інше питання. Але рішення врешті-решт ухвалює президент", – зазначив Клімкін.

Клімкін і Зеленський

Клімкін і Зеленський

Він підкреслив, що так написано в Конституції України, і так він це бачить із точки зору того, що говорить нинішній український лідер. Водночас, за його словами, більшість українських медіа "транслюють лише уявлення" президента Зеленського.

"Чи є його уявлення адекватними – це насправді інше питання, а втім, президент – Зеленський", – додав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У цьому ж інтерв’ю ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна не зможе нормалізувати відносини з країною-агресором Росією і закінчити війну, оскільки існує "два президенти РФ Путіни" – фізичний і колективний.

  • Також він назвав наступну після Донбасу ціль Путіна в Україні.

  • Окрім цього, Клімкін висловив переконання, що лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук хоче "перезавантажити" Україну за своєю логікою і отримати особливу роль, на що і сподівається його кум, президент Росії Володимир Путін.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Зеленський Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
президент інтерв`ю
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
слуга МВФ и западных хозяев, колониальный Резидент Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги