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Клімкін розповів, як Росія "підвищувала ставки" перед Меркель

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
5,7 т.
Ексглава МЗС України Павло Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін. Цензор.НЕТ

Скандальний лист заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака з пропозицією відмовитися від переговорного процесу щодо Донбасу є своєрідним "торгом" напередодні виборів у США.

Саме з метою підготовки ґрунту для діалогу з новою американською владою цей документ був адресований раднику канцлерки ФРН Ангели Меркель. Такою думкою поділився колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Насправді я не бачу в цьому листі істерики, але емоція там представлена абсолютно свідомо. Пов'язую це з бажанням підняти ставки, з тим, що Москва готується до "торгівлі" з майбутньою адміністрацією США. Це може бути Трамп-2, який, як мені здається, буде досить сильно відрізнятися від умовно Трампа-1, або Байден", – поділився своєю думкою дипломат.

Він додав, що дії Москви – це бажання розширити для себе маневр надалі, адже там розуміють, що зараз ніяких кардинальних зрушень не буде. Отже, це дійсно робота на перспективу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Росії назвали переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонували відмовитися від цього формату.

  • Відповідний лист Дмитро Козак направив раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

  • Зі свого боку глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що цей лист є "тонкою політичною грою", і Росія намагається таким чином посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.

  • А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що Мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у "нормандському форматі".

  • Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація про нібито згортання його країною переговорного процесу щодо Донбасу є пересмикуванням.

УкраїнаРосійсько-український конфліктМирні переговори в МінськуВійна на ДонбасіДмитро КозакАнгела МеркельПавло Клімкін
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