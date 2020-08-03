Клімкін розповів, як Росія "підвищувала ставки" перед Меркель
Ексглава МЗС України Павло Клімкін. Цензор.НЕТ
Скандальний лист заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака з пропозицією відмовитися від переговорного процесу щодо Донбасу є своєрідним "торгом" напередодні виборів у США.
Саме з метою підготовки ґрунту для діалогу з новою американською владою цей документ був адресований раднику канцлерки ФРН Ангели Меркель. Такою думкою поділився колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Насправді я не бачу в цьому листі істерики, але емоція там представлена абсолютно свідомо. Пов'язую це з бажанням підняти ставки, з тим, що Москва готується до "торгівлі" з майбутньою адміністрацією США. Це може бути Трамп-2, який, як мені здається, буде досить сильно відрізнятися від умовно Трампа-1, або Байден", – поділився своєю думкою дипломат.
Він додав, що дії Москви – це бажання розширити для себе маневр надалі, адже там розуміють, що зараз ніяких кардинальних зрушень не буде. Отже, це дійсно робота на перспективу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Росії назвали переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонували відмовитися від цього формату.
Відповідний лист Дмитро Козак направив раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
Зі свого боку глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що цей лист є "тонкою політичною грою", і Росія намагається таким чином посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.
А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що Мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у "нормандському форматі".
Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація про нібито згортання його країною переговорного процесу щодо Донбасу є пересмикуванням.