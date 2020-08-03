Клімкін розповів, як Росія "підвищувала ставки" перед Меркель

Скандальний лист заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака з пропозицією відмовитися від переговорного процесу щодо Донбасу є своєрідним "торгом" напередодні виборів у США.

Саме з метою підготовки ґрунту для діалогу з новою американською владою цей документ був адресований раднику канцлерки ФРН Ангели Меркель. Такою думкою поділився колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Насправді я не бачу в цьому листі істерики, але емоція там представлена абсолютно свідомо. Пов'язую це з бажанням підняти ставки, з тим, що Москва готується до "торгівлі" з майбутньою адміністрацією США. Це може бути Трамп-2, який, як мені здається, буде досить сильно відрізнятися від умовно Трампа-1, або Байден", – поділився своєю думкою дипломат.

Він додав, що дії Москви – це бажання розширити для себе маневр надалі, адже там розуміють, що зараз ніяких кардинальних зрушень не буде. Отже, це дійсно робота на перспективу.

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