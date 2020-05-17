Клімкін розкрив таємницю візиту в Берлін спецпреда Путіна щодо Донбасу

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розкрив таємницю візиту в Берлін заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

В інтерв'ю OBOZREVATEL він розповів, що святкувати не такий успішний візит спецпреда Путіна щодо Донбасу в зв'язку тим, що Німеччина не підтримала рішення Європейської комісії про зняття санкцій, ще рано.

"Давайте почекаємо зі святкуванням. По-перше, це рішення німецького регулятора. Воно 100% оскаржуватиметься десь у суді, спершу в німецькому. Є багато чуток, що оскаржуватися воно буде і в Європейському суді. Для Росії, для "Газпрому" це принципово. Звісно, можна займатися маніпуляціями, трюками та намагатися продавати газ трейдерам на виході або на кордоні німецьких територіальних вод, але там виникають дуже цікаві нюанси. Тому це не кінець історії, а дуже симпатичний розвиток", – зазначив ексміністр.

Павло Клімкін delo.ua

За словами Клімкіна, поїздку Козака не можна назвати візитом, це "зовсім вже красиво й патетично". Він вважає, що не дуже добре, коли під час пандемії людина, що перебуває під санкціями, їде в Берлін. Це означає, що навіть конфіденційних засобів зв'язку недостатньо, сказав ексміністр.

"Я вважаю, що це сигнал з боку Берліна не захоплюватися двостороннім треком із Росією і "мєждусобойчиками". Про ідею створення так званої консультативної ради наші партнери дізналися майже з преси, і це ніякого нормального враження на них не справило. Тому я вважаю, що поїздка Козака в Берлін – це також і меседж нам.

Дмитро Козак eadaily.com

Ми розуміємо, що є не тільки "Північний потік", є й інші питання. Треба розуміти, що Німеччина наступні пів року головує в Євросоюзі. Це не означає, що вона ухвалюватиме рішення. Але вона впливатиме, причім не тільки побічно, а прямо на формування порядку денного ЄС", – заявив Клімкін.

Він вважає, що візит також був пов'язаний із обговоренням можливих опцій щодо санкцій.

"Для Росії зараз санкції – нав'язливе питання на тлі того, що там відбувається. Потрібні перемоги – і внутрішні, і зовнішні. А ось пом'якшення санкцій можна продати і внутрішньо, і зовнішньо. Тому я думаю, що ця тема була однією з ключових" , – сказав ексміністр.

Повне інтерв'ю з Клімкіним читайте 18 травня на OBOZREVATEL.

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