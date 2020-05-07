"Крок назустріч Росії": Клімкін розкритикував зміни в українській делегації в Мінську

Ініційовані Офісом президента кадрові зміни в Тристоронній контактній групі не призведуть до яких-небудь серйозних проривів у переговорах щодо Донбасу.

Про це попередив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Facebook. За його словами, вони будуть використані Росією як аргумент для скасування санкцій.

"Оголошені кадрові зміни на мінському майданчику не призведуть до серйозних, тим паче кардинальних змін. Це крок назустріч Росії, яка спробує збільшити представництво в Мінську окупаційних адміністрацій, а потім продати це як старт прямого діалогу. Навіть якщо ми відмовимося, все одно говоритимуть про прямий діалог, це їм критично потрібно для скасування санкцій", – написав дипломат.

Він також не виключив, що Банкова спробує "продати" українцям ініціативи керівника ОП Андрія Єрмака як інтенсифікацію мінських консультацій і підвищення їхнього статусу.

"Схоже, якщо не вдалося створити так звану консультативну раду, то прагнуть до підвищення статусу того, що відбувається в Мінську, від неформальних консультацій до переговорів", – пояснив ексглава МЗС.

Клімкін наголосив, що Україні не варто допомагати Кремлю позбутися санкцій. Навпаки, Київ зобов'язаний разом із іноземними партнерами вимагати звільнення окупованих територій.

"Санкції не мають миттєвої дії, але вони працюють, а зараз на тлі кризи – критичні для Росії. Не варто допомагати Росії їх пом'якшувати – слід разом із друзями й партнерами вимагати від Росії піти з Донбасу за планом, за реалізацією якого повинні наглядати (саме так!) ЄС і США. А потім і про санкції можна говорити", – резюмував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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