"Новий СРСР": Клімкін розкрив план Путіна

Президент Росії Володимир Путін розраховує створити і очолити "новий СРСР", до якого, за його задумом, повинна увійти і Україна.

Про це в ефірі ObozTV розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, президент РФ хоче "перезавантажити весь простір навколо Росії".

"Він у це вірить, у нього є почуття місії. Він дуже чітко сказав минулого року – де є росіяни, там і Росія. Тому у нього кордонів немає. Подивіться на нові зміни до Конституції, подивіться, як він видає паспорти на Донбасі. Він говорить останнім часом – "споконвічні російські території". Він каже, що центр в Москві, що Москва "третій Рим", а все інше периферія – ми, білоруси, країни Балтії", – заявив він.

Колишній міністр закордонних справ заявив, що президент РФ готує "інкарнацію Радянського Союзу".

"Вони з цього курсу нікуди не злізуть, він сидить на підсвідомому рівні. Вони будуть йти до кінця, тому що вважають, що якщо не перезавантажать свій проект повністю навколо Росії, будь-який успіх України як демократичної реальності знищить Росію і путінську модель", – пояснив він.

Клімкін нагадав про ініційовану Путіним конституційну реформу і зазначив, що в найближчі чотири роки очікується "перезавантаження Росії".

"Ви вірите, що Путін хоче очолити Раду Федерації або Держраду? Це все "по приколу". На справді Путін хоче очолити нову державу. До неї повинні увійти ми, можливо фрагментовані, Білорусь. Вони будуть над цим працювати і домовлятися про це з тим самим Трампом, з Макроном", – підкреслив екс-глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-глава МЗС Павло Клімкін заявив, що видача Росією за спрощеною процедурою паспортів жителям Донбасу є найбільшою загрозою для України.

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