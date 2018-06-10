Клімкін прокоментував слова Мураєва про Сенцова

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що, за логікою позафракційного народного депутата Євгена Мураєва, "терористами" можна назвати всіх українців, які протистоять агресії Росії.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook, прокоментувавши слова Мураєва щодо укладеного в Росії українського режисера Олега Сенцова.

7 червня Мураєв в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив наступне: "З точки зору того, що людина готувала підпали і вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".

За словами Клімкіна, Мураєв "заперечує саме право людини захищати свою свободу, свої права, територіальну цілісність і незалежність своєї батьківщини від зазіхань ворога".

"За такою логікою "терористами" будуть вважатися не тільки партизани УПА, яких Москва ненавидить, але і червоні радянські партизани, яких Москва любить. Адже вони також посміли виступити проти окупаційної влади нацистської Німеччини. "Терористами" стають і всі українці, які сьогодні з зброєю в руках або іншим чином протистоять агресії Росії, взагалі все люди, коли-небудь які зважилися виступити проти поневолення, тиранії, несправедливості", - прокоментував він.

Клімкін вважає, що "запізніла готовність пана Мураєва попросити вибачення у Олега Сенцова тут вже не допоможе, оскільки мова йде про образу і зневагу до всіх нас, до всієї України і українського народу, до самої людської честі і гідності".

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні Сенцов, який оголосив 14 травня голодування, написав лист з російської в'язниці.