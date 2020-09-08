Клімкін – про загострення на Донбасі: погрози з Донецька та обстріли керуються з Москви

Погрози ватажків терористичної "ДНР" та прицільні обстріли позицій ЗСУ на Донбасі є чітко спланованою Москвою акцією.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook озвучив колишній очільник МЗС України Павло Клімкін. На його переконання, Кремль вирішив вдатися до цього, оскільки побачив, що режим тиші не дає йому бажаних результатів в українському питанні.

"У випадку з Росією не варто вірити у збіг та випадковості. Погрози з окупованого Донецька відкрити вогонь по наших позиціях та прицільні обстріли – це одна історія та один ланцюжок, які керуються з Москви. Тактика припинення вогню не дає Кремлю результатів, на які він сподівався, зокрема виборів за російським сценарієм, тому це перше "китайське", а насправді російське попередження", – наголосив Клімкін.

Водночас дипломат переконаний, що втримати припинення вогню можна спільними зусиллями з "нормандським форматом": Німеччиною та Францією.

"У Ангели Меркель завжди є важелі впливу на Путіна, а зараз, на фоні отруєння Навального, більше, ніж колись. Розпочати розслідування під тиском виставляє Путіна як слабкого президента, чого він боїться найбільше. Створювати проблеми в Україні – це одночасно тиск і на українську владу, і на Німеччину, тому буде продовження", – підсумував ексміністр закордонних справ.

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