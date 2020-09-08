Клімкін – про загострення на Донбасі: погрози з Донецька та обстріли керуються з Москви

Павло Клімкін пояснив, навіщо Росії загострення на Донбасі. umoloda.kiev.ua
Погрози ватажків терористичної "ДНР" та прицільні обстріли позицій ЗСУ на Донбасі є чітко спланованою Москвою акцією.
Таку думку на своїй сторінці у Facebook озвучив колишній очільник МЗС України Павло Клімкін. На його переконання, Кремль вирішив вдатися до цього, оскільки побачив, що режим тиші не дає йому бажаних результатів в українському питанні.
"У випадку з Росією не варто вірити у збіг та випадковості. Погрози з окупованого Донецька відкрити вогонь по наших позиціях та прицільні обстріли – це одна історія та один ланцюжок, які керуються з Москви. Тактика припинення вогню не дає Кремлю результатів, на які він сподівався, зокрема виборів за російським сценарієм, тому це перше "китайське", а насправді російське попередження", – наголосив Клімкін.
Водночас дипломат переконаний, що втримати припинення вогню можна спільними зусиллями з "нормандським форматом": Німеччиною та Францією.
"У Ангели Меркель завжди є важелі впливу на Путіна, а зараз, на фоні отруєння Навального, більше, ніж колись. Розпочати розслідування під тиском виставляє Путіна як слабкого президента, чого він боїться найбільше. Створювати проблеми в Україні – це одночасно тиск і на українську владу, і на Німеччину, тому буде продовження", – підсумував ексміністр закордонних справ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.
Свою погрозу він так і не реалізував, однак 6 вересня поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.
Унаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил.
Загалом 6 вересня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі та підривів на невідомих пристроях загинули троє воїнів ЗСУ та троє захисників отримали поранення. Згодом один із поранених Героїв також помер.
7 вересня бойовики "ДНР" заявили, що вирішили перенести на 9 вересня операцію зі знищення споруд ЗСУ під Горлівкою Донецької області.
Тим часом у Кремлі висловили стурбованість у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та зажадали припинення вогню.
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