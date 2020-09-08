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Клімкін – про загострення на Донбасі: погрози з Донецька та обстріли керуються з Москви

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
1,8 т.
Павло Клімкін пояснив, навіщо Росії загострення на Донбасі

Павло Клімкін пояснив, навіщо Росії загострення на Донбасі. umoloda.kiev.ua

Погрози ватажків терористичної "ДНР" та прицільні обстріли позицій ЗСУ на Донбасі є чітко спланованою Москвою акцією.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook озвучив колишній очільник МЗС України Павло Клімкін. На його переконання, Кремль вирішив вдатися до цього, оскільки побачив, що режим тиші не дає йому бажаних результатів в українському питанні.

"У випадку з Росією не варто вірити у збіг та випадковості. Погрози з окупованого Донецька відкрити вогонь по наших позиціях та прицільні обстріли – це одна історія та один ланцюжок, які керуються з Москви. Тактика припинення вогню не дає Кремлю результатів, на які він сподівався, зокрема виборів за російським сценарієм, тому це перше "китайське", а насправді російське попередження", – наголосив Клімкін.

Водночас дипломат переконаний, що втримати припинення вогню можна спільними зусиллями з "нормандським форматом": Німеччиною та Францією.

"У Ангели Меркель завжди є важелі впливу на Путіна, а зараз, на фоні отруєння Навального, більше, ніж колись. Розпочати розслідування під тиском виставляє Путіна як слабкого президента, чого він боїться найбільше. Створювати проблеми в Україні – це одночасно тиск і на українську владу, і на Німеччину, тому буде продовження", – підсумував ексміністр закордонних справ.

Павло Клімкін

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