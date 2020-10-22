Клімкін – про Мінські домовленості: це кошик "хотілок", які неможливо виконати

Попри заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Україна погодилася на Мінські угоди на російських умовах, ця інформація не відповідає дійсності. Адже насправді згаданий документ – це лише перелік вимог, який нереально втілити в життя.

Таку позицію озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Романа Цимбалюка. Він підкреслив, що Мінські угоди не можна назвати вигідними ні для нашої держави, ні для окупантів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони ніяк не сформульовані. Ви пам'ятаєте, що є насправді так звані перші Мінські домовленості, є другі. І в росіян є така тенденція – забувати перші й згадувати другі. Так-от, Мінські домовленості взагалі не сформульовані. Це такий кошик, і доволі великий, різних "хотілок", – пояснив Клімкін.

"Під час відомих нічних переговорів кожен туди накидав і потім зрозумів, що з метою деескалації треба потім розібратися, яка буде перша послідовність і гарантії виконання певних кроків. Тому насправді цей кошик "хотілок" виконати за визначенням не можна. І вони ніяк не сформульовані ні в сторону Росії, ні в сторону нас", – підсумував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Клімкіна, шансом на припинення бойових дій на Донбасі може бути заведення туди міжнародного компоненту. До того ж, ним можуть стати не тільки війська миротворців, але й міжнародна адміністрація, радники та поліцейська місія.