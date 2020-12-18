Клімкін пояснив, чому Росія не поспішає вести діалог із Зеленським

Україна пішла на декілька тактичних поступок Росії заради проведення "нормандського саміту" в Парижі торік у грудні. Одна з них – так звана формула Штайнмаєра.

Проте вона не має жодного сенсу без "дорожньої карти", якої вимагає РФ і на яку не погоджується наша країна, заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "Еспресо". Він припустив, що через це держава-агресор і не поспішає вести діалог із українською владою, зокрема президентом Володимиром Зеленським.

"Росія хотіла використати зміну влади в Україні, щоб просунути свій сценарій – прямий чи опосередкований контроль над Донбасом, а через нього – контроль над Україною та подальша дестабілізація. Це те, що умовно і дуже коротко можна охарактеризувати як "наші умови за ваші гроші", – пояснив політик.

За його словами, стратегія Російської Федерації після паризького саміту в "нормандському форматі" ніяк не змінилася, і вона не збирається її змінювати. В Україні ж, даючи оцінки й виносячи уроки від тієї зустрічі, вважає ексміністр, починають займатися якоюсь пропагандою.

"Справа повернення наших територій – це справа нашої єдності. Реальна ситуація полягає в тому, що заради проведення "нормандського саміту" в Парижі ми зробили тактичні поступки... Нагадаю, що "ідея Штайнмаєра" почала обговорюватися – спочатку в Парижі, а потім у Берлині – тільки як частина дорожньої карти. Вона взагалі не має сенсу поза контекстом дорожньої карти і погоджуватися на неї – це давати Росії козир, щоб потім вона звинувачувала нас у невиконанні рішень саміту", – поділився думкою політик.

Він додав, що Україна нині намагається іти далі, робити певні корисні речі в питанні вирішення конфлікту на Донбасі. Однак вони працюють лише частково.

"А Путіна цікавить тільки його сценарій або ніякий", – підсумував Клімкін.

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