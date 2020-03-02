Клімкін попередив, як Путін буде тиснути на Україну щодо Донбасу

Українська влада може не витримати тиску Росії, яка схиляє нашу державу до переговорів з терористами "Л/ДНР".

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я не впевнений, що витримає (переговори з Донецьком і Луганськом – Ред.). Боюся, Росія зробить там якесь символічне перезавантаження, когось поміняє і спробує налагодити такий "діалог". Маю на увазі формальний діалог з окупаційними адміністраціями", – зазначив він.

Клімкін і Путін

При цьому дипломат пояснив, що гуманітарний діалог потрібен, який можна розвивати через релігійні громади, екологів, жіночі організації, профспілки.

"В кінці все це можна робити через наших олігархів, які мають там інтереси. Деякі речі можуть бути публічними, деякі – немає. Але в той момент, коли хтось захоче почати формальний "діалог" з російськими окупаційними адміністраціями, ми і політично, і юридично, і морально визнаємо, що Донбас – це наш внутрішній конфлікт. Саме цього і хоче Росія", – попередив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Клімкін розпоіві, що президента РФ Володимира Путіна не задовольнять домовленості по Донбасу тільки з Євросоюзом, оскільки санкції відносно олігархів і безпеку Росії залежать від США.

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