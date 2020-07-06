Клімкін попередив спецслужби Путіна про наслідки "гри"

Карина Бондаренко Політика 11:48, 6.07.2020 Оновлено: 11:49, 6.07.2020

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що російські спецслужби президента Володимира Путіна шкодять самій Росії.

За його словами в ефірі телеканалу "Україна 24", це може призвести до тотальної зміни ставлення до країни.

"Вважаю, що російські спецслужби в таких випадках як спроба вбивства Скрипаля і цей випадок (співпраця з талібами – ред.), тотально загралися. Те, що вони роблять, – вони роблять на шкоду Росії. І це призведе до тотального зміни ставлення до Росії, якщо зараз жорстко не натиснути на гальма і не сказати пару слів. А оскільки слова не звучать, цивілізований світ, кажучи жаргонними словами, почне "наздоганяти" таку поведінка дворового хулігана, який робить що хоче", – сказав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Клімкін розповів, чим загрожує обнулення влади Путіна і чому вона буде більше схожа на царську, ніж на президентську.

Коментувати
Політика

Дивіться також

У РНБО категорично висловилися про державну мову в Україні

Сивохо: "ДНР" закрила жителям в'їзд в Україну, бо мститься за зміни у "Мінську"

ЗСУ потужним ударом зупинили провокації окупантів на Донбасі, – штаб ООС

Дружина викраденого у Києві бізнесмена про погрози: зверталася в СБУ, але там карантин

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото