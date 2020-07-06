Клімкін попередив спецслужби Путіна про наслідки "гри"

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що російські спецслужби президента Володимира Путіна шкодять самій Росії.

За його словами в ефірі телеканалу "Україна 24", це може призвести до тотальної зміни ставлення до країни.

"Вважаю, що російські спецслужби в таких випадках як спроба вбивства Скрипаля і цей випадок (співпраця з талібами – ред.), тотально загралися. Те, що вони роблять, – вони роблять на шкоду Росії. І це призведе до тотального зміни ставлення до Росії, якщо зараз жорстко не натиснути на гальма і не сказати пару слів. А оскільки слова не звучать, цивілізований світ, кажучи жаргонними словами, почне "наздоганяти" таку поведінка дворового хулігана, який робить що хоче", – сказав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Клімкін розповів, чим загрожує обнулення влади Путіна і чому вона буде більше схожа на царську, ніж на президентську.