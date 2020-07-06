Клімкін попередив спецслужби Путіна про наслідки "гри"
Павло Клімкін попередив спецслужби Путіна про наслідки "гри".
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що російські спецслужби президента Володимира Путіна шкодять самій Росії.
За його словами в ефірі телеканалу "Україна 24", це може призвести до тотальної зміни ставлення до країни.
"Вважаю, що російські спецслужби в таких випадках як спроба вбивства Скрипаля і цей випадок (співпраця з талібами – ред.), тотально загралися. Те, що вони роблять, – вони роблять на шкоду Росії. І це призведе до тотального зміни ставлення до Росії, якщо зараз жорстко не натиснути на гальма і не сказати пару слів. А оскільки слова не звучать, цивілізований світ, кажучи жаргонними словами, почне "наздоганяти" таку поведінка дворового хулігана, який робить що хоче", – сказав Клімкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Клімкін розповів, чим загрожує обнулення влади Путіна і чому вона буде більше схожа на царську, ніж на президентську.