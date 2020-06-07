Клімкін назвав три умови повернення Донбасу і Криму
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що для того, щоб звільнити окуповані Росією території потрібно зробити це національною ідеєю, залучитися підтримкою партнерів та вибудувати стратегію.
Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24". На його переконання, кожен українець повинен цього бажати і бути готовим жертвувати.
"Політика наздожене нас при будь-якій погоді, так само, як і при будь-якій погоді ми повинні звільнити Крим і Донбас. Це повинно бути всередині нас, це повинно стати справжньою національною ідеєю, коли кожен готовий для цього жертвувати. У нас є багато людей, які ні в що не вірять, але історію роблять не вони, а небайдужі. Завдяки тим, хто загинув, ми не програли, і це фантастична перемога", – сказав Клімкін.
За його словами, крім того, необхідно залучитися міжнародною підтримкою партнерів та друзів, а також вибудувати стратегію звільнення окупованих територій Донбасу та Криму, яку підтримуватимуть українці.
"Перемогти Росію і Путіна можна тільки разом із нашими партнерами, тільки так це працює. Ми маємо розуміти нашу стратегію, що ми робимо. Коже українець повинен мати цю стратегію у голові та у серці", – сказав Клімкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що Росія досі не відмовилася від ідеї створення "Новоросії" на території України. Кремль нині зачаївся і вичікує потрібний момент.