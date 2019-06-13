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/Політика

Клімкін назвав реальні терміни вступу України до ЄС

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Якщо Україна почне переговори про вступ до Європейського Союзу у 2025-2026 роках, країна зможе прийти до членства в ЄС на початку наступного десятиліття.

Такий прогноз озвучив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у інтерв'ю ТСН.ua. Він додав, що для досягнення реальних результатів необхідно говорити правду.

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"Я вважаю, що ми не повинні людям брехати. І для мене реальною амбіцією, розуміючи там, де перебуваємо ми, і там, де перебуває Євросоюз, було б отримати європейську перспективу, скажімо, через п'ять, через шість років — у 2025-му, 2026-му році почати переговори і прийти до членства у Євросоюзі на початку наступного десятиліття. Тому маємо одне одному говорити правду. і я вважаю, що це запорука того, що ми досягнемо реальних результатів", — наголосив він.

Клімкін додав, що для вступу до ЄС і НАТО є однакові базові умови щодо стійкої демократії та верховенства права.

"Але для вступу до ЄС потрібна адаптація до божевільної кількості європейських стандартів. Це вимагає часу, дуже цілеспрямованої роботи. Це вимагатиме, я серйозно це кажу, дуже хворобливих рішень для України, надзвичайно болючих для нашої економіки. Тому ми повинні чітко згуртуватися навколо європейського курсу і його зробити. Але не говорити, що це буде через два роки, через чотири роки, через п'ять років. Цього не буде. Ми повинні побудувати чесний шлях вперед", — наголосив Клімкін.

Павло Клімкін назвав реальні терміни вступу України до ЄС

Павло Клімкін назвав реальні терміни вступу України до ЄС

Вільна преса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що Україна не вступить до ЄС через 10 років.

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Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Через 10 лет...Окраины не будет...там будут области РФ.
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Махно Володимир
Махно Володимир
та ты уже наврал с три короба пока был на посту. и только сейчас начал говорить правду?! а чего не раньше?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Лишь бы к тому моменту ЕС сохранился в прежнем составе, а не состоял из Польши и Проебалтики )
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