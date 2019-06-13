Якщо Україна почне переговори про вступ до Європейського Союзу у 2025-2026 роках, країна зможе прийти до членства в ЄС на початку наступного десятиліття.

Такий прогноз озвучив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у інтерв'ю ТСН.ua. Він додав, що для досягнення реальних результатів необхідно говорити правду.

"Я вважаю, що ми не повинні людям брехати. І для мене реальною амбіцією, розуміючи там, де перебуваємо ми, і там, де перебуває Євросоюз, було б отримати європейську перспективу, скажімо, через п'ять, через шість років — у 2025-му, 2026-му році почати переговори і прийти до членства у Євросоюзі на початку наступного десятиліття. Тому маємо одне одному говорити правду. і я вважаю, що це запорука того, що ми досягнемо реальних результатів", — наголосив він.

Клімкін додав, що для вступу до ЄС і НАТО є однакові базові умови щодо стійкої демократії та верховенства права.

"Але для вступу до ЄС потрібна адаптація до божевільної кількості європейських стандартів. Це вимагає часу, дуже цілеспрямованої роботи. Це вимагатиме, я серйозно це кажу, дуже хворобливих рішень для України, надзвичайно болючих для нашої економіки. Тому ми повинні чітко згуртуватися навколо європейського курсу і його зробити. Але не говорити, що це буде через два роки, через чотири роки, через п'ять років. Цього не буде. Ми повинні побудувати чесний шлях вперед", — наголосив Клімкін.

Павло Клімкін назвав реальні терміни вступу України до ЄС Вільна преса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що Україна не вступить до ЄС через 10 років.

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