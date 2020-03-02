Клімкін назвав країну, на яку Путін зробив ставку в переговорах щодо Донбасу

Президента Росії Володимира Путіна не задовольнять домовленості щодо Донбасу лише з Євросоюзом, оскільки санкції стосовно олігархів та безпека Росії залежать від США.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Главкому". На його переконання, у США завжди був окремий формат взаємодії з Росією, окремий від Нормандського формату.

За словами Клімкіна, Америка обов'язково буде присутня у будь-яких домовленостях, незважаючи на те, що Франція та Німеччина формально представляють ЄС.

Павло Клімкін

"Це фундаментально важливо для Путіна. Оскільки він чудово розуміє, що санкції, дії щодо російських олігархів, динаміка цін на енергоносії, безпека Росії, її інтереси в багатьох регіонах (від Близького Сходу до Венесуели) і ще багато чого іншого залежать саме від дій Сполучених Штатів. Тому домовленостей лише з ЄС щодо Донбасу в Путіна бути не може", – зазначив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що президента Росії Володимира Путіна цілком влаштовує нинішня ситуація на Донбасі, оскільки вона є стримувальним фактором для всього подальшого розвитку України.

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