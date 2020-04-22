Клімкін назвав єдиний "реальний плюс" Зеленського за рік при владі

За рік президентства Володимир Зеленський зробив у зовнішній політиці "один реальний плюс" – обмін полоненими.

Таку думку в бліц-інтерв'ю на ObozTV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"У міжнародній політиці за останній рік я бачу один реальний плюс: це обмін. Але останній обмін важко порівняти з першими двома", – зауважив він.

На думку Клімкіна, під час останнього обміну полоненими Росія намагалася підняти ставки і змусити українську сторону діяти за своїм сценарієм.

Комплексної зовнішньополітичної стратегії у команди президента немає, заявив ексміністр Павло Клімкін

"Зараз вона розуміє, що це не працює, тому й обміни далі буксують. Подивіться на кількість і на тих людей, яких обмінюють. Я не хочу бути цинічним – повернути кожного українця, звичайно, важливо. Але, тим не менш, ми наближаємося до глухого кута", – констатував ексміністр.

В інших аспектах зовнішньої політики адміністрації Зеленського Клімкін прогресу не знайшов. "Насправді, висновки дуже прості. У контексті стратегії зовнішньої політики як комплексної дієвої логіки я її поки що не бачу. Не виключено, що вона колись з'явиться, але поки що її немає", – заявив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте на OBOZREVATEL у четвер, 23 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". СБУ повідомила, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше людей, ніж передала.