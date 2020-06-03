Клімкін назвав дві головні причини відсутності миру на Донбасі
Активна роздача російських паспортів на Донбасі і відновлення довіри з зарубіжними партнерами – головні проблеми для повноцінного діалогу між Україною, Росією і Заходом.
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав неможливим процес відновлення миру на Донбасі, поки Росія проводить там паспортизацію.
Коментуючи останні переговори по Донбасу в Німеччині, Клімкін зазначив, що Росія лише симулює видимість прямого діалогу.
"Компроміс потрібен, але він повинен бути таким, щоб привів до звільнення Донбасу, а не в рамках російського наративу. Росія, роблячи масштабну паспортизацію, класично знаходиться в наративі війни, причому не тільки військовому, а взагалі по знищенню України, це питання існування. Ми за результатами візиту не почули про вирішення питання паспортизації. Без нього кроки вперед неможливі", – заявив дипломат.
У той же час Клімкін зазначив і недоробки української сторони, про плани якої західні партнери дізнаються тільки з преси.
"Цей візит мав відбутися давно, ще до карантину. Тут дві речі: координація та відновлення довіри. Оскільки наші партнери дізнаються щось з преси, наприклад, про плани створення так званої консультативної ради, їх це дратує, і довірі це не сприяє", – вважає екс-міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація провела в Берліні переговори по Донбасу. У МЗС вважають їх успішними.