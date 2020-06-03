Клімкін назвав дві головні причини відсутності миру на Донбасі

Активна роздача російських паспортів на Донбасі і відновлення довіри з зарубіжними партнерами – головні проблеми для повноцінного діалогу між Україною, Росією і Заходом.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав неможливим процес відновлення миру на Донбасі, поки Росія проводить там паспортизацію.

Павло Клімкін назвав дві головні причини відсутності світу на Донбасі Facebook Павла Клімкіна

Коментуючи останні переговори по Донбасу в Німеччині, Клімкін зазначив, що Росія лише симулює видимість прямого діалогу.

"Компроміс потрібен, але він повинен бути таким, щоб привів до звільнення Донбасу, а не в рамках російського наративу. Росія, роблячи масштабну паспортизацію, класично знаходиться в наративі війни, причому не тільки військовому, а взагалі по знищенню України, це питання існування. Ми за результатами візиту не почули про вирішення питання паспортизації. Без нього кроки вперед неможливі", – заявив дипломат.

У той же час Клімкін зазначив і недоробки української сторони, про плани якої західні партнери дізнаються тільки з преси.

"Цей візит мав відбутися давно, ще до карантину. Тут дві речі: координація та відновлення довіри. Оскільки наші партнери дізнаються щось з преси, наприклад, про плани створення так званої консультативної ради, їх це дратує, і довірі це не сприяє", – вважає екс-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація провела в Берліні переговори по Донбасу. У МЗС вважають їх успішними.