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Клімкін на межі звільнення: Зеленський визначився з новим главою МЗС

3.3тЧитати матеріал російською

1 липня парламентський комітет із закордонних справ розгляне питання про звільнення голови МЗС України Павла Клімкіна.

Також буде розглянуто призначення на цю посаду заступника голови Офісу президента Вадима Пристайка. Таку інформацію представила глава комітету Ганна Гопко, пише Hromadske.

Кандидатура Пристайка на пост глави МЗС обговорювалася з самого початку вступу Володимира Зеленського на президентський пост.

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Також його ім'я згадувалося на пресконференції Зеленського, в ході якої він звинуватив Міністерство закордонних справ України в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст з главою держави.

Пристайко та Клімкін

Пристайко та Клімкін

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на це Клімкін заявив, що російська нота була пасткою, та опублікував і її, і відповідь української сторони.

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Особи
Павло КлімкінВолодимир ЗеленськийВадим Пристайко
Місце
Україна
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