Клімкін і Маас обговорили питання миротворчої місії ООН для Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і його український колега Павло Клімкін обговорили питання розміщення "блакитних шоломів" на Донбасі.Міністри закордонних справ Німеччини та України Гайко Маас (Heiko Maas) і Павло Клімкін телефоном обговорили питання розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це увечері у вівторок, 14 серпня, повідомили в МЗС Німеччини.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час телефонної розмови з українським колегою Павлом Клімкіним обговорив серед іншого і можливу миротворчу місію ООН, зазначили в Берліні. "Нам необхідне стійке перемир'я і прогрес у політичному процесі", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter. Також в МЗС Німеччини відзначили, що у Берліні й надалі працюватимуть для вирішення українського конфлікту.

Як повідомлялось раніше, питання розміщення миротворців ООН на Донбасі обговорювали 11 червня в Берліні міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України у так званому "нормандському форматі". Домовленість з цього питання вважається необхідною для наступної зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні. З точки зору Берліна, "блакитні шоломи" здатні оживати мінський процес, створити для нього нові рамкові умови.

Як заявив після переговорів у червні Павло Клімкін, Росія наполягає на тому, щоб майбутні миротворці тільки супроводжували наглядову місію ОБСЄ. Натомість Україна наполягає на тому, що миротворці повинні прийти на всю непідконтрольну Києву територію.

Нагадаємо, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен також запропонував план введення миротворців ООН на Донбас. Згідно з ним, у миротворчому контингенті не повинно бути ані російських, ані натівських солдатів. Контингент повинен мати достатню чисельність - до 20 тисяч військовослужбовців та чотири тисячі поліцейських. 4-5 тисяч осіб з контингенту повинні бути розміщені на кордоні України з Росією, аби запобігти потенційним вторгненням.