Клімкін допустив вступ України в НАТО до звільнення Криму і Донбасу

Вступ України до НАТО та Європейського союзу до закінчення війни на Донбасі та деокупації Криму не є неможливим.

Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка. Дипломат наголосив, що не розкриватиме усіх деталей, аби зайва інформація не потрапила до Росії, але запевнив, що озвучений сценарій цілком реальний (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це (війна на Донбасі та окупація Криму. – Ред.) є дуже значною проблемою, але не робить це (вступ до НАТО та ЄС. – Ред.) неможливим. Це не є остаточною перепоною для того, щоб вступити до НАТО та ЄС. Можна знайти цікаві рішення креативні. Це дуже ускладнює процес, але не робить його неможливим. Більше того, і це парадоксально, але тим не менше це так: це буде генерувати креативні рішення і креативні варіанти. І я не знаю, чи це на користь Росії. Думаю, що ні", – сказав Клімкін.

Крім того, він висловив переконання у тому, що Україна має стати справжнім східним флангом НАТО, і почати робити це можна у кілька способів.

"Це не значить, що у нас одразу будуть від самого початку, завтра чи після завтра, умовно кажучи, класичні НАТОвські бази. Це може бути інфраструктура, їх може бути дуже багато. Це може бути інформація, аеродроми для польотів, точки для спільного навчання. Насправді простір тут для маневру дуже великий", – пояснив ексміністр.

"Ніхто не каже, що, умовно, в Маріуполі завтра буде американська військова база, будуть американські есмінці ходити по Азову і так далі. Але, тим не менше, є багато креативних рішень, і їх треба обов'язково реалізувати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що Україні необхідно змінити законодавство і дозволити розміщення на своїй території військових баз союзників із НАТО. Одним із варіантів для такого об'єкту генерал запропонував Маріуполь.