Клімкін допустив "третє пришестя" Кучми в ТКГ щодо Донбасу

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає повернення Леоніда Кучми в Тристоронню контактну групу по Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". На думку ексглави МЗС, замінити другого президента України в ТКГ буде складно, з огляду на його досвід.

"Це той самий випадок, коли навіть вороги мали до нього певну повагу, плюс багато років він був у цей безпосередньо задіяний майже на щоденній основі", – підкреслив Клімкін.

Колишній міністр вважає, що Кучма може знову повернутися в контактну групу.

"У нашій політиці ніколи не говори ніколи. Тому я 100% не виключаю третє пришестя, я не виключаю, що пан Кучма може ще там з'явитися. І я вважаю, що його досвід і його розуміння багатьох питань ще, безумовно, знадобиться і, я сподіваюся, він буде готовий давати рекомендації", – заявив Клімкін.

Також ексглава МЗС прокоментував можливе призначення першого президента України Леоніда Кравчука в ТКГ: "Ми знаємо його вік, а це не просто щоденна робота, а 24/7. Тому чи буде він готовий до цього тиску, в тому числі політичної. Але про політичному я не кажу, а ось фізичне - це у нього треба запитати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кучма склав повноваження глави делегації України в ТКГ в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про що було офіційно оголошено 28 липня.

Виконувати його обов'язки буде перший заступник голови делегації та віце-прем'єр Олексій Резніков.