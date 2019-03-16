|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Клімкін анонсував зміни з громадянством для частини українців

1.3тЧитати матеріал російською

Представникам української діаспори потрібно надавати подвійне громадянство.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Радіо Культура". "Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю. Я вважаю, що ми просто повинні прописати критерії. Звичайно, нам потрібно до цього йти", – сказав він.

Клімкін наголосив, що держава втрачає тисячі українців, які могли б працювати в держорганах України, займатися бізнесом або створювати сучасну культуру в країні.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Новини
"Сенсація" з громадянством: в Україні заговорили про революційний крок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки