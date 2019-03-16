Клімкін анонсував зміни з громадянством для частини українців

Представникам української діаспори потрібно надавати подвійне громадянство.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Радіо Культура". "Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю. Я вважаю, що ми просто повинні прописати критерії. Звичайно, нам потрібно до цього йти", – сказав він.

Клімкін наголосив, що держава втрачає тисячі українців, які могли б працювати в держорганах України, займатися бізнесом або створювати сучасну культуру в країні.

Павло Клімкін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні пропонували жорстко карати особи, у яких є подвійне громадянство.

Клімкін заявляв, що потрібно підготувати новий закон, який передбачає покарання за наявність паспорта іншої держави.

Однак в жовтні глава МЗС виступив за громадські дискусії з цього питання.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram