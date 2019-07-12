Клименко: якщо Вакарчуку потрібно буде стати прем’єр-міністром – він стане

Голова партії Святослава Вакарчука "Голос" Юлія Клименко заявила, що, якщо йому потрібно буде стати прем’єр-міністром України, то він не відмовиться і обійме посаду.

Про такі політичні амбіції лідера "Океану Ельзи" вона розповіла в інтерв'ю ТСН. "Якщо йому треба буде стати прем'єр-міністром, він не відмовляється від цього, і він стане прем'єр-міністром. І буде працювати", – сказала Клименко.

Святослав Вакарчук Clutch

Також голова партії зазначила, що у парламенті Вакарчуку більше за все подобаються зовнішньополітичні питання.

"Можливо, це буде Комітет з питань зовнішньої політики. Культурні, освітні питання також можуть бути", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук сам розповів, чи хоче бути прем'єр-міністром України. Тим часом у команді президента України Володимира Зеленського запропонували внести у список кандидатів на місце прем'єр-міністра маловідомих фахівців, а також запитати думку українців.

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