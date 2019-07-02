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Клієнти адвоката Трампа зажадали 200 млн від Коломойського: що відбувається

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Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас подали позов до суду проти олігарха Ігоря Коломойського з вимогою компенсації моральної шкоди на суму 200 млн грн.

Як передає "Радіо Свобода", причина полягає в недавньому інтерв'ю Коломойського "Схемам", коли олігарх назвав їх "пройдисвітами", які влаштовують проти нього провокації.

Також він заявив, що вони "збирають із людей гроші під приводом знайомства з Рудольфом Джуліані, який є адвокатом президента США Дональда Трампа". Олігарх пообіцяв "вивести їх на світ божий", після цього вони подали заяву в ГПУ про те, що Коломойський нібито погрожував їм убивством.

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У позовній заяві до Голосіївського райсуду йдеться, що слова Коломойського нібито нашкодили честі, гідності та діловій репутації Парнаса і Фрумана, які є "поважними бізнесменами в своїй країні". Також окремі фрази олігарха були розцінені як загроза життю і здоров'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після приїзду в Україну Коломойський виступив з обвинуваченнями проти американських громадян – Лева Парнаса й Ігоря Фрумана, людей з близького кола президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

"В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Два "остапа бендера", які ходять між двома країнами. Один, здається, Лев Парнас, а інший – Ігор Фруман. Вони ходять тут Україною, збирають із людей гроші. Розповідають, що близькі з паном Джуліані. І що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання", – заявляв Коломойський.

Фруман і Парнас написали заяву в правоохоронні органи України на олігарха з вимогою почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським злочину проти життя.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
США
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