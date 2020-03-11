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11 березня • оновлено в 12:37
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Кличко зробив вибір між Порошенком і Зеленським

5.3т
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, обираючи між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, він обрав би свого брата Володимира.

Таку позицію політик озвучив в інтерв'ю для авторського проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо обирати між Порошенком або Зеленським, – візьму свого брата. Він надійний, в розвідку можна піти, з упевненістю, що повернешся", – сказав мер Києва.

Що стосується ставлення до нинішнього президента України Зеленського, то Кличко підкреслив, що дуже хоче, щоб лідер держави домігся поставлених цілей.

"Ми всі сподіваємося. І знаєте що? Я щиро роблю все, щоб допомогти йому, тому що тим самим допомагаю країні", – зазначив міський голова української столиці.

Разом з тим, він ухильно відповів на питання про те, чи міг би стати частиною команди Зеленського, натякнувши, що не любить міняти політичні уподобання.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

"Тобто я завжди був червоного кольору, як представник партії "Удар", а зараз червоний поміняти на зелений? Хороший мікс такий виходить. Я ніколи не змінював кольорів у цьому напрямку. І таких пропозицій я не отримував. Якщо отримаю, зможу подумати і вам скажу", – сказав Кличко.

Говорячи про свої відносини з Порошенком, мер Києва зізнався, що не бачився з ним вже більше пів року, однак підкреслив, що не вважає свій колишній альянс з п'ятим президентом України помилкою.

"У цей момент, я переконаний, треба об'єднуватися. Дивно виглядало, коли ті люди, які стояли по один бік барикад, прийшовши до влади, починають боротися за крісла, за посади. Мені крісла і посади не потрібні. Люди запитують: а як президентом стати? А я кажу: а скільки президентів у світі? Більше 200. А скільки чемпіонів у важкій вазі? Цих президентів може і ніхто не знати, але немає жодної країни, де б з повагою не ставилися до людини, яка би показала високий спортивний результат у світі", – резюмував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кличко розповів, як зміг зберегти за собою посаду мера Києва. За його словами, до цього владу України закликав колишній мер Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джуліані. Він обговорив це питання з радником Зеленського.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Орест Сохар Володимир Кличко Петро Порошенко Володимир Зеленський Віталій Кличко
Місце
Україна
Тег
Орестократія
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
молодець куди там братися 95 підворотні
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Потому что гладиолус!
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