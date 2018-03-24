Кличко висловився про президентські амбіції

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що роздумує над участю з майбутніх президентських виборах.

Як передає "Укрінформ", про це колишній боксер розповів в Берліні на панельній дискусії "Україна: у полоні кризи?" яку організували Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) спільно з виданням Tagesspiegel.

При цьому Кличко заявив, що спершу зобов'язаний виконати все, що пообіцяв жителям Києва. "Ви говорите про президентські вибори в наступному році... Я думаю. Але я б хотів довести до кінця все, що обіцяв", - сказав мер української столиці.

За його словами, знайдуться люди, які будуть говорити, що Кличко обіцяв занадто багато, а потім переключився на президентські вибори, делегувавши свої "завдання" комусь іншому.

"У мене в житті є принцип: я повинен тримати слово до кінця", - заявив Кличко.

Раніше "Обозреватель" писав про те, кого, згідно з опитуванням, не проти бачити президентом українці.