Голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не підписувати Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19).

Про це сказано на сайті пресслужби АМУ. Там наголосили, що введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх загальних доходів.

В асоціаціі також зазначили, що від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, що продовжують працювати в повному обсязі.

Кличко терміново звернувся до Зеленського через зміни до Податкового кодексу

"Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) – завтра через Закон № 3220 не матимуть ресурсів на це! Більше того: вони не зможуть виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!", – сказано у повідомленні.

Асоціація міст України попросила президента забезпечити термінове доопрацювання закону до його підписання, з урахуванням таких пропозицій:

запровадити більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів;

передбачити розстрочку по сплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування по цих місцевих податках;

дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур;

запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 16 березня заявив, що в Україні закриють залізничне й автобусне сполучення між містами. Заборона стосується перевезень у транспорті понад 10 людей, а також роботи метрополітенів.

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