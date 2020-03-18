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18 березня • оновлено в 14:17
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Кличко терміново звернувся до Зеленського через зміни до Податкового кодексу

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Голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не підписувати Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19).

Про це сказано на сайті пресслужби АМУ. Там наголосили, що введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх загальних доходів.

В асоціаціі також зазначили, що від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, що продовжують працювати в повному обсязі.

Кличко терміново звернувся до Зеленського через зміни до Податкового кодексу

Кличко терміново звернувся до Зеленського через зміни до Податкового кодексу

"Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) – завтра через Закон № 3220 не матимуть ресурсів на це! Більше того: вони не зможуть виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!", – сказано у повідомленні.

Асоціація міст України попросила президента забезпечити термінове доопрацювання закону до його підписання, з урахуванням таких пропозицій:

  • запровадити більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів;

  • передбачити розстрочку по сплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування по цих місцевих податках;

  • дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур;

  • запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 16 березня заявив, що в Україні закриють залізничне й автобусне сполучення між містами. Заборона стосується перевезень у транспорті понад 10 людей, а також роботи метрополітенів.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Віталій Кличко
Місце
Україна
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