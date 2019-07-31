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Кличко раптово зустрівся з адвокатом Трампа у США: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся із адвокатом президента США Дональда Трампа і колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, вони обговорили ситуацію в Україні та перспективи подальшої співпраці зі США (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку", – написав він.

Джуліані та Кличко

Джуліані та Кличко

Facebook Віталія Кличка

Кличко додав, що у своїй розмові вони зачепили тему важливості розвитку місцевого самоврядування.

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"Я вдячний друзям нашої країни, які підтримують і допомагають, які вірять в Україну! Домовилися, що наступного разу зустрічаємося із Руді в Києві", – підсумував мер столиці.

Джуліані та Кличко

Джуліані та Кличко

Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко заявив, що намагання розділити посади мера Києва і голови КМДА та запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними. Він натякнув, що друг і соратник президента України Володимира Зеленського з "95 кварталу" Євген Кошовий може мати амбіції стати новим мером міста.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Віталій Кличко Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
США
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Искренне жаль адвоката и мэра . До сих пор ломаю голову на сказаным Виталькой https://youtu.be/GZrOXsWaOyU
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