Кличко назвав побиття фанатів "Ліверпуля" в Києві провокацією

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що побиття вболівальників ФК "Ліверпуль", які приїхали до Києва на фінал Ліги чемпіонів, є провокацією. Правоохоронці затримали двох нападників, які виявились українськими студентами.Мер Києва Віталій Кличко назвав побиття фанів британського "Ліверпуля" в одному зі столичних ресторанів провокацією. "Я впевнений, що вчорашня сутичка - це провокація. Переконаний, що правоохоронці зроблять відповідні висновки, щоб не допускати таких обурливих випадків", - заявив Кличко, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації у п'ятницю, 25 травня.

Він зазначив, що кількох нападників затримали правоохоронці і "слідство має бути оперативним і відкритим, а справа - доведена до суду". "Щоб усі розуміли, що такі провокації не залишаться безкарними!", - заявив Кличко.

Нападниками на вболівальників "Ліверпуля" виявилися студентами одного зі столичних вишів, повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко."Було затримано двох осіб, які брали участь у цій пригоді. Вони були доставлені до Голосіївського районного управління поліції", - сказав Крищенко. Підозрювані 1997 року народження відмовилися від надання свідчень.

Також він повідомив, що у ході бійки постраждали два громадянина Великобританії. "Їм була надана медична допомога. Вони не потребують серйозного медичного втручання і відмовились від надання свідчень і пояснень, мотивуючи тим, що ні до кого не мають претензій", - сказав він. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Бійка за участю молодих людей у масках та іноземних уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали на фінал Ліги чемпіонів, сталась ввечері 24 травня в одному з ресторанів Києва неподалік стадіону НСК "Олімпійський". Британські вболівальники "використовували столи та стільці, щоб захистити себе від атак людей у масках, котрі штурмували заклад", передає британське видання Mirror. Уболівальники "Ліверпуля" отримали порізи і рани голови та шиї.