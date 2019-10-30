'Класика і орал': 'слугу народу' зловили на замовленні секс-послуг в Раді

У мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Провокаційні фото оприлюднило видання "Букви". На кадрах видно, що листування відбувається в Раді.

На смартфоні в руках чоловіка є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам..." і "Loveeto". На початку листування з якоюсь дівчиною чоловік дізнався умови зустрічі з нею.

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.

Журналісти видання стверджують, що листування з дівчиною вів саме Богдан Яременко.

Як відомо, Яременко відноситься до групи впливу бізнесмена Ігоря Коломойського. Нардеп одружений і має двох дітей.

Раніше в "Слугу народу" підтримували ідею легалізації проституції. Також будучи ще кандидатом в президенти Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

Інтимна листування в Раді букви

Інтимна листування в Раді букви

Інтимна листування в Раді букви

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "слугу народу" спіймали на "гумовим іншому" в Раді.

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