'Класика і орал': 'слугу народу' зловили на замовленні секс-послуг в Раді

У мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Провокаційні фото оприлюднило видання "Букви". На кадрах видно, що листування відбувається в Раді.
На смартфоні в руках чоловіка є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам..." і "Loveeto". На початку листування з якоюсь дівчиною чоловік дізнався умови зустрічі з нею.
"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.
Журналісти видання стверджують, що листування з дівчиною вів саме Богдан Яременко.
Як відомо, Яременко відноситься до групи впливу бізнесмена Ігоря Коломойського. Нардеп одружений і має двох дітей.
Раніше в "Слугу народу" підтримували ідею легалізації проституції. Також будучи ще кандидатом в президенти Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.
Інтимна листування в Раді
букви
Інтимна листування в Раді
букви
Інтимна листування в Раді
букви
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "слугу народу" спіймали на "гумовим іншому" в Раді.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!