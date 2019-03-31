"Класичні жертви популізму": Портников вказав на зв'язок Brexit з Україною

Процес виходу Великобританії з Європейського Союзу повинен стати "уроком популізму" для українців.

Таку думку висловив публіцист і журналіст Віталій Портников у матеріалі для "Радіо Свобода". Він вважає, що популістським кроком було вже саме проведення референдуму про вихід країни з ЄС.

"Якщо Великобританія вийде з ЄС без договору — а така можливість все ще зберігається — до політичної катастрофи додасться відчутна економічна криза, наслідки якої зараз важко передбачити", — написав публіцист.

Він підкреслив, що всього за три роки здійснити шлях від добробуту і стабільності до "політичного божевілля" вдається не кожній країні.

"Але у Великобританії вийшло. І її приклад показовий. Країна стала класичною жертвою популізму", — зазначив Портніков.

"Англійці ні про що таке просто не думали. І не хочуть думати сьогодні. Саме тому політики-прихильники Brexit залишаються на політичній сцені й навіть претендують на владу. Хоча у жодного з них немає розуміння того, як безболісно вивести країну з ЄС.

Просто тому що не можна вийти з ЄС безболісно. І про це чесно потрібно сказати людям. Але немає нікого, хто міг би це зробити. Політики думають про вибори, про свої кар'єри, але тільки не про майбутнє держави", — зробив висновок журналіст.

Діти з прапорами Євросоюзу на площі Незалежності в Києві, 18 березня 2018 Радіо Свобода

Нагадаємо, Британія повинна була покинути Євросоюз 29 березня. Однак минулої середи прем'єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно запросила ЄС про відстрочку до 30 червня.

Глава Європейської ради Дональд Туск висловив готовність піти на поступки, але за однієї обов'язкової умови.

Незабаром після цього Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit. Сотні тисяч британців зажадали нового референдуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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