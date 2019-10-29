'Шкода, рук не видно': нове фото Киви в Раді викликало ажіотаж у мережі

У мережі опублікували нове фото народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви, який раніше оскандалився непристойною поведінкою в Верховній Раді.

Кадр опублікував у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Кива єхидно посміхнувся на фото, що викликало відповідні асоціації з недавнім інцидентом. "Дивна людина. Подивився на мене і запитав, яких жінок я люблю", – підписав Доброносов.

Нове фото Киви в Раді викликало ажіотаж Facebook Яна Доброносова

"Страшно ставити лайк", "Він просто боїться, що тобі теж "Юля Конкурс краси в Одесі" подобається", "Кива став сутенером?", "Шкода, на фото його рук не видно", "Хоче поділитися", "А чи не було звернення "лікарю"? " – зіронізували в коментарях українці.

Нове фото Киви в Раді викликало ажіотаж

Відзначився під постом і сам Кива. Так, користувачці Анна Пономаренко написала: "Не терпілося потеребонькати". "Ти часто думаєш про мій х**?" – відповів їй нардеп. Він відреагував ще на ряд коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати пах.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

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