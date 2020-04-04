Киві вручили підозру через бійку в ресторані

Народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киві оголосили підозру через напад на людину в одному з ресторанів в центрі Києва.

Про це повідомив керівник одного з департаментів Офісу генерального прокурора Олександр Панов, повідомляє "Слідство.Інфо".

"Сьогодні народному депутату Іллі Киві оголошено підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження", – сказав Панов.

Ілля Кива Униан

За його словами, після бійки Киву неодноразово викликали в Державне бюро розслідувань для вручення підозри, проте він не приходив. Крім того, прокуратура намагалася через суд змусити прийти нардепа, але судді відмовили. Після цього його безуспішно спробували викликати ще раз.

"Оскільки народний депутат відмовився отримати в руки будь-яке повідомлення, розписуватися в повідомленні про підозру, йому оголосили це повідомлення під відеозапис", – уточнив Панов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива налив на стілець колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки воду і обізвав його "сцикуном".

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