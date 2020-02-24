У мережі нагадали про те, що раніше народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива був затятим противником відзначання в Україні радянського свята 23 лютого.

Скриншоти його старих постів опублікували в пабліку "Баба і кіт" на Facebook, а також на Telegram-каналі "Майдан News".

"П – принциповість", "Кива-Кива, ай-ай-ай. Майстерклас із перевзування в польоті", – написали в публікаціях їхні автори.

Зокрема, допис Киви про недоречність свята окупантів в Україні датований 23 лютого 2015 року.

Ілля Кива "Аргумент"

"Величезне прохання! Не вітати мене зі святом армії держави, яка знищує українську націю, яку я вважаю своїм ворогом і ворогом моєї Батьківщини! Навчіться цінувати й знати наше українське! День української армії – 06.12, День української міліції – 20.12", – писав тоді Кива.

Навіть більше, на ще одному скриншоті від 1 січня 2016 року тоді ще майбутній політик повідомляв, що поки всі святкують, він готує "план тотальної утилізації вати" у 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кива гнівно відреагував на заборону в Україні радянського свята 23 лютого й вирішив привітати з ним українців. Водночас одіозний політик нецензурно висловився щодо закону про декомунізацію.

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