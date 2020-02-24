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24 лютого • оновлено в 13:02
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Киві пригадали затятий протест проти 23 лютого в Україні

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У мережі нагадали про те, що раніше народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива був затятим противником відзначання в Україні радянського свята 23 лютого.

Скриншоти його старих постів опублікували в пабліку "Баба і кіт" на Facebook, а також на Telegram-каналі "Майдан News".

"П – принциповість", "Кива-Кива, ай-ай-ай. Майстерклас із перевзування в польоті", – написали в публікаціях їхні автори.

Зокрема, допис Киви про недоречність свята окупантів в Україні датований 23 лютого 2015 року.

Ілля Кива

Ілля Кива

"Аргумент"

"Величезне прохання! Не вітати мене зі святом армії держави, яка знищує українську націю, яку я вважаю своїм ворогом і ворогом моєї Батьківщини! Навчіться цінувати й знати наше українське! День української армії – 06.12, День української міліції – 20.12", – писав тоді Кива.

Киві пригадали затятий протест проти 23 лютого в Україні

Навіть більше, на ще одному скриншоті від 1 січня 2016 року тоді ще майбутній політик повідомляв, що поки всі святкують, він готує "план тотальної утилізації вати" у 2016 році.

Киві пригадали затятий протест проти 23 лютого в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кива гнівно відреагував на заборону в Україні радянського свята 23 лютого й вирішив привітати з ним українців. Водночас одіозний політик нецензурно висловився щодо закону про декомунізацію.

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Читайте всі новини по темі "23 лютого" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
23 лютого
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Виня Ксения
Виня Ксения
Идиот. Что с него взять?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Переобувается. Очком что то чует , видать.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
после стакана и не такое напишешь..
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