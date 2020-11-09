Ківалов закликав одеситів голосувати за Миколу Скорика

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
1,5 т.
Ківалов закликав одеситів голосувати за Миколу Скорика

Екскандидат на пост міського голови Одеси, почесний громадянин міста Сергій Ківалов звернувся до одеситів із закликом віддати свій голос у другому турі виборів мера за Миколу Скорика.

Він зауважив, що Скорик родом з Одеси та добре знає проблеми й особливості міста. Про це розповіли в пресслужбі партії "Опозиційна платформа – за життя".

"Через кілька днів доля Одеси буде вирішуватися у другому турі виборів. Я закликаю всіх наших прихильників підтримати кандидата в мери Миколу Скорика, з яким ми єдині в тому, що потрібно покласти край тотальній забудові історичного центру й узбережжя, деградації міського господарства, медицини та соціальних інститутів", – заявив Сергій Ківалов.

За словами Ківалова, Скорик має великий досвід управлінської роботи й був головою Одеської обласної ради та губернатором Одеської області. "Будучи народним депутатом України, має потужну політичну підтримку. І я впевнений: він буде хорошим мером Одеси", – резюмував політик.

Зазначимо, раніше Миколу Скорика закликали підтримати відомий одеський політик і меценат Дмитро Голубов і екскандидат у мери Євген Червоненко.

Додамо також, що другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада.

УкраїнаОдесаМісцеві вибори в Україні 2020"Опозиційна платформа - За життя"Сергій Ківалов