Ківалов закликав одеситів голосувати за Миколу Скорика

Екскандидат на пост міського голови Одеси, почесний громадянин міста Сергій Ківалов звернувся до одеситів із закликом віддати свій голос у другому турі виборів мера за Миколу Скорика.

Він зауважив, що Скорик родом з Одеси та добре знає проблеми й особливості міста. Про це розповіли в пресслужбі партії "Опозиційна платформа – за життя".

"Через кілька днів доля Одеси буде вирішуватися у другому турі виборів. Я закликаю всіх наших прихильників підтримати кандидата в мери Миколу Скорика, з яким ми єдині в тому, що потрібно покласти край тотальній забудові історичного центру й узбережжя, деградації міського господарства, медицини та соціальних інститутів", – заявив Сергій Ківалов.

За словами Ківалова, Скорик має великий досвід управлінської роботи й був головою Одеської обласної ради та губернатором Одеської області. "Будучи народним депутатом України, має потужну політичну підтримку. І я впевнений: він буде хорошим мером Одеси", – резюмував політик.

Зазначимо, раніше Миколу Скорика закликали підтримати відомий одеський політик і меценат Дмитро Голубов і екскандидат у мери Євген Червоненко.

Додамо також, що другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада.