Ківалов – про вибори в Одесі: на нас чекає справжній бій за кожен голос. Відео

Кандидат на пост мера Одеси, лідер Української морської партії Сергій Ківалов заявив, що в день виборів, 25 жовтня, міська влада запустить фальсифікації: "каруселі", вкидання, підкуп комісій.

Інформація про це надходить із різних джерел, сказав він у своєму відеозверненні до одеситів, яке опубліковано на YouTube у середу, 21 жовтня. Політик додав, що містян чекає "не просто голосування, а справжній бій за кожен голос" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він звернувся до членів виборчих комісій, попереджаючи про наслідки виборчих порушень: "Я звертаюся до членів виборчих комісій. Стаття 160-та Кримінального кодексу України передбачає жорсткі санкції – до 7 років позбавлення волі за фальсифікацію виборів. Сто разів подумайте, перш ніж брати 30 "довіряйських" срібняків! Воно того не варте. Нагадаю, міська територіальна комісія вже була розпущена, а двох членів комісії вже затримано. І я обіцяю: кожен факт фальсифікації я, як юрист, доведу до обвинувального висновку".

Кандидат також наголосив, що про нього збираються запустити чутки, зокрема, про зняття з виборів.

"Уже зараз в друкарнях друкуються провокаційні плакати і борди проти Ківалова, а в останній день вони збираються запустити чутки про те, що Ківалов знявся з виборів. Не вірте, це брехня! Ми будемо боротися за Одесу до перемоги! Прийдіть на вибори, і ми очистимо Одесу від тих, хто її зруйнував!" – сказав Ківалов.