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31 жовтня • оновлено в 21:31
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Совався з висунутим язиком: Кива знову став "зіркою" Ради. Відеофакт

2.1т Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, який став зіркою PornHub через непристойну поведінку в Верховній Раді, байдикував на черговому пленарному засіданні.

Відповідне відео, зняте в четвер, 31 жовтня, опублікував у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як Кива совається на кріслі, не звертаючи уваги на те, що відбувається в сесійній залі. З відстороненим виглядом він натискав щось на пульті і дивився в телефон. Коли ж нардеп помітив, що все це знімали журналісти, підморгнув і показав на камеру язик.

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Кива знову став "зіркою" Ради

Кива знову став "зіркою" Ради

Скріншот з відео

Мережа бурхливо відреагувала на поведінку Киви. Частина українців посміялися над парламентарієм, інші ж обурилися тим, як нардеп проводить час у Раді.

"Дитячий садок, молодша група", "Як дитина", "А рукам все одно спокою немає", "Ну нудно дядькові", "А колег послухати?", "Шкодник", – написали в коментарях.

Совався з висунутим язиком: Кива знову став "зіркою" Ради. Відеофакт
Совався з висунутим язиком: Кива знову став "зіркою" Ради. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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