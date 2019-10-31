Совався з висунутим язиком: Кива знову став "зіркою" Ради. Відеофакт

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, який став зіркою PornHub через непристойну поведінку в Верховній Раді, байдикував на черговому пленарному засіданні.

Відповідне відео, зняте в четвер, 31 жовтня, опублікував у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як Кива совається на кріслі, не звертаючи уваги на те, що відбувається в сесійній залі. З відстороненим виглядом він натискав щось на пульті і дивився в телефон. Коли ж нардеп помітив, що все це знімали журналісти, підморгнув і показав на камеру язик.

Кива знову став "зіркою" Ради Скріншот з відео

Мережа бурхливо відреагувала на поведінку Киви. Частина українців посміялися над парламентарієм, інші ж обурилися тим, як нардеп проводить час у Раді.

"Дитячий садок, молодша група", "Як дитина", "А рукам все одно спокою немає", "Ну нудно дядькові", "А колег послухати?", "Шкодник", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ілля Кива попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати пах.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

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