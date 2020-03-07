Кива зібрався до Москви на 9 травня, щоб "об'єднати суспільство"

"Опозиційна платформа – За життя" святкуватиме День перемоги на параді в Москві.

Таку заяву зробив народний депутат від фракції Ілля Кива у коментарі журналістам в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ми є нація та нащадки переможців, і це повинно лежати в основі виховного процесу. Велика перемога, яка була тисячами життів зароблена нашими предками, це ж то надбання, яким ми повинні нескінченно пишатися. Нам намагаються нав'язати історію посібників фашизму, нам намагаються втовкмачити в голову історію зрадників", – сказав він.

Ківа поїде в Москву на 9 травня

За словами Ківи, українські воїни внесли вклад у перемогу над фашизмом, тому для кожної розсудливої людини – це гордість.

"75 річниця – це та дата, яка викликає величезну повагу. Ми зобов'язані, наша фракція обов'язково святкуватиме пам'ять великої перемоги і буде присутньою в Москві на параді. Ми повинні знаходити точки дотику, щоб врегулювати конфлікт, який існує між нашими країнами. Святкування 75 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні може не тільки об'єднати суспільство, а й стати відправною точкою у врегулюванні конфлікту на Донбасі та нормалізації відносин з РФ", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ківа налив на стілець колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки воду і обізвав його "сцикуном".

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