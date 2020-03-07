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7 березня • оновлено в 14:07
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Кива зібрався до Москви на 9 травня, щоб "об'єднати суспільство"

2.2т
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"Опозиційна платформа – За життя" святкуватиме День перемоги на параді в Москві.

Таку заяву зробив народний депутат від фракції Ілля Кива у коментарі журналістам в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ми є нація та нащадки переможців, і це повинно лежати в основі виховного процесу. Велика перемога, яка була тисячами життів зароблена нашими предками, це ж то надбання, яким ми повинні нескінченно пишатися. Нам намагаються нав'язати історію посібників фашизму, нам намагаються втовкмачити в голову історію зрадників", – сказав він.

Ківа поїде в Москву на 9 травня

Ківа поїде в Москву на 9 травня

За словами Ківи, українські воїни внесли вклад у перемогу над фашизмом, тому для кожної розсудливої людини – це гордість.

"75 річниця – це та дата, яка викликає величезну повагу. Ми зобов'язані, наша фракція обов'язково святкуватиме пам'ять великої перемоги і буде присутньою в Москві на параді. Ми повинні знаходити точки дотику, щоб врегулювати конфлікт, який існує між нашими країнами. Святкування 75 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні може не тільки об'єднати суспільство, а й стати відправною точкою у врегулюванні конфлікту на Донбасі та нормалізації відносин з РФ", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ківа налив на стілець колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки воду і обізвав його "сцикуном".

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
День Перемоги
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Ну хто б ще сумнівався, саме ОПЗЖ потрібно бути у Москві. Ця ідея ніколи не прийде в голову опозиційним партіям меньшості (Батьківщина, Голос,партія ЄС). Ці ківи, мертвечуки, рабіновичи з задоволенням візьмут на себе ролю кремлівських шісток у грі проти України. Не здивуюсь, якщо поруч з ними буде так званий "комітет порятунку України" з Азаровим, Олійником і Януковичем.
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Пузій Федір
Пузій Федір
Дасвіданья наш ласковий ківа, пастарайся не вернуться назад!!!
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Кива - это боец украинских добробатов, который воевал против российских войск на Донбассе, поэтому по прибытию в Россию он должен быть арестован и осужден за убийства мирных жителей востока Украины. А потом его можно будет обменять.
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