Кива влаштував постановочну акцію в центрі Києва та подякував СРСР. Відео
У середу, 28 жовтня, в річницю вигнання нацистських окупантів із України, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива влаштував постановочну акцію з покладанням квітів у київському парку Вічної Слави, де дякував "радянським солдатам".
Відео з заходу в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. Для акції політик привів до меморіалу членів своєї організації "Патріоти – За життя".
На записі показано, як Кива ходив між рядами чоловіків і ретельно шикував "патріотів" у шеренги. Чоловікам також роздавали квіти для покладання.
Політик на камеру сказав, що прийшов, щоб вшанувати жертв Другої світової війни з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників.
"Ми тут, щоб ушанувати пам'ять загиблих, які віддали життя на нашій землі, наших дідів-прадідів, якими ми пишаємося... Це величезне свято, коли наша Батьківщина була звільнена", – розповів він.
Додамо, що після побудови шеренги Кива вийшов в ефір декількох телеканалів, де виголосив промову, подякувавши "радянським солдатам, які перемогли фашизм".
"Ми ніколи не приймемо фашизм. Мій син виховується в найкращих традиціях. Він пам'ятає й пишається своїм прадідом – героєм Радянського Союзу", – висловився Кива.
Крім того, він стверджував, що в західних областях України "вкоренилася фашистська, нацистська ідеологія".
Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Ілля Кива потрапив у міжнародний скандал через війну в Нагірному Карабасі.