Ківа виступив з гучною заявою на РосТВ і нарвався на Скабєєву

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа з'явився в ефірі російського пропагандистського каналу, щоб пояснити свою витівку з маскою Джокера в Раді.

Він заявив, що українська влада нібито грає на руку західним і американським партнерам України, "фактично виконуючи під указку ті проекти, які спускають зверху". (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Свою витівку Ківа назвав протестом "народного депутата і громадянина, який сказав, що буде боротися і викривати тих, хто називає себе "слугами народу".

У відповідь ведуча пропагандистського каналу Ольга Скабєєва в грубій формі закликала Ківу не псувати імідж України

"Я закликаю не сміятися на цю тему. Це ж серйозно. Це ж імідж України, ви ж в НАТО йдете, у вас же агресія, анексія і ось це ось все. А потім ви скачете в гумових масках, з синцями! Чому ви злий клоун в кінці кінців, а не добрий?!" – накинулася Скабєєва.

"Я домігся того, що люди почули. Сьогодні йде тиск на свободу слова і приймають ті закони, які фактично є убивчими для країни і для народу України. І ми як опозиційна партія повинні цьому протистояти. У нас сьогодні існує тиск на ті канали, які дають збалансовану політику, і це породжує протест", – заявив Ківа.

Він додав, що український парламент перетворився на ще одну циркову виставу. У той же час депутат вважає, що політика зараз повинна бути більш яскравою.

"Сумно від того, що відбувається в цьому парламенті. Вони повинні побачити і зрозуміти своє обличчя, а не ту особу, яку вони звикли малювати і славити на екранах телевізорів – добре завуальовану, з хорошими тезами", – сказав Ківа.

Він додав, що вести яскраву політику можна повчитися у Володимира Жириновського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент стався 2 жовтня. На відео видно, як Ківа розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чесати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Ківа запропонував скликати прес-конференцію для свого статевого органу.

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