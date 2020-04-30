Кива пригрозив українцям загибеллю та знищенням

Вікторія Довгань Політика 12:48, 30.04.2020 Оновлено: 13:13, 30.04.2020

Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива озвучив неоднозначне висловлювання про те, що українцям як нації нібито загрожує загибель і повне зникнення.

Одіозний політик вважає, що це неминуче без нового лідера. Дивну позицію парламентаря виклали на офіційному сайті його партії.

Ілля Кива
ТСН

"Ми будемо знищуватися й гинути, поки в країні не з'явиться лідер, який зможе зібрати країну, навести лад, у якого буде чітка мотивація діяти в інтересах українського народу, який не буде відволікатися на вигуки європейських і американських партнерів. Нам потрібна сильна партія при владі", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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