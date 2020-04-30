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30 квітня • оновлено в 13:54
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Кива пригрозив українцям загибеллю та знищенням

5.4т
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Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива озвучив неоднозначне висловлювання про те, що українцям як нації нібито загрожує загибель і повне зникнення.

Одіозний політик вважає, що це неминуче без нового лідера. Дивну позицію парламентаря виклали на офіційному сайті його партії.

Ілля Кива

Ілля Кива

ТСН

"Ми будемо знищуватися й гинути, поки в країні не з'явиться лідер, який зможе зібрати країну, навести лад, у якого буде чітка мотивація діяти в інтересах українського народу, який не буде відволікатися на вигуки європейських і американських партнерів. Нам потрібна сильна партія при владі", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, поздно пить Боржоми, когда почки отвалились... смиритесь... ваша судьба уже решена, декоммунизация неизбежна... и никто не виноват, сами накликали...
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Bodnar Miron
Bodnar Miron
Шкода, що в цілому правильні слова звучать з уст ідіота.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Ага, даешь в президенты мертвечука! Или на худой конец - киву ! Только в ОПиЗеЖи можно найти " сильного" лидера, ну вроде младшего добкина.
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