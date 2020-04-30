Кива пригрозив українцям загибеллю та знищенням

Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива озвучив неоднозначне висловлювання про те, що українцям як нації нібито загрожує загибель і повне зникнення.

Одіозний політик вважає, що це неминуче без нового лідера. Дивну позицію парламентаря виклали на офіційному сайті його партії.

Ілля Кива ТСН

"Ми будемо знищуватися й гинути, поки в країні не з'явиться лідер, який зможе зібрати країну, навести лад, у якого буде чітка мотивація діяти в інтересах українського народу, який не буде відволікатися на вигуки європейських і американських партнерів. Нам потрібна сильна партія при владі", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Кива з екрану телевізора відкрито заявив, що буде боротися проти України та її народу.

Пізніше нардеп у програмі в журналістки Яніни Соколової спробував виправдатися за свій прокол і заявив, що не говорив такого.

Крім того, він втратив контроль над собою та прокоментував ситуацію в нецензурній формі.

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