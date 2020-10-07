Кива потрапив у міжнародний скандал через війну в Карабасі

В Азербайджані обурилися заявою нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, який закликав допомагати Вірменії у військовому конфлікті в Нагірному Карабасі.

Про це в Facebook повідомляє Посольство Азербайджану в Україні. Дипломати звернулися до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

"Дозвольте висловити наше крайнє обурення з приводу недавнього відеозвернення народного депутата Іллі Киви на його сторінці Facebook про "війну між Туреччиною та Вірменією "із закликом до православних християн" приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світу і надання допомоги Вірменії в цій справі", – йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що подібні висловлювання Киви "виправдовують його людиноненависницьке ставлення до людей різної віри, які проживають у мирі та злагоді також і в багатонаціональній та багатоконфесійній Україні".

Також у посольстві зазначили, що такі заяви політика можуть викликати обурення не тільки в Азербайджані та Туреччині, але також і в українському та світовому суспільстві.

"Подібні провокаційні заклики також суперечать затвердженій Стратегії національної безпеки України та статті 37 Конституції України про заборону "пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі", – наголосили в іноземному відомстві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Вірменія звинуватила Азербайджан у провокаціях у Нагірному Карабасі.